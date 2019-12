Salvini battezza la nuova Lega e attacca i giudici

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Accolto da una standing ovation, quando fa il suo ingresso in sala, a bordo di una carrozzina, Umberto Bossi si riprende la scena dopo i mesi di silenzio in seguito al nuovo malore avuto a febbraio. Prima fa un elogio del movimento delle 'sardine' - "un'operazione intelligente" perché la politica ha bisogno di "spinta sociale quotidiana e continua" - e poi chiarisce che non ci sono funerali da celebrare. "Col caz.. che facciamo il funerale alla", tuona il vecchio guerriero, mostrando il dito medio. Sevuole il doppio tesseramento glielo possiamo concedere, aggiunge. "Siamo noi che concediamo,non ci può imporre un caz..". "Il prossimo congresso dellaNord sarà sulle cose e tutti potranno partecipare", continua poi, criticando le limitazioni del regolamento. L'ex leader nordista lamenta poi anche il fatto che lanon abbia ottenuto ...

