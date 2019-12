Quei dati che smascherano la Germania: i poveri tedeschi aumentano (Di sabato 21 dicembre 2019) Famiglie numerose, madre nubili e anziani: sono loro le persone che hanno la percentuale più alta di toccare con mano i drammi della povertà. No, non siamo in un Paese precario e appena uscito da un conflitto sanguinoso o alle prese con una terribile crisi economica. Siamo in Germania, nel cuore dell’Unione Europea. In quello Stato che fino a pochi anni fa era considerato il migliore di tutti, e per questo un esempio da imitare, i poveri hanno toccato l’impressionante cifra di 12 milioni di unità. Eppure, quando un italiano pensa allo Stato tedesco, nella sua testa continua a fare più o meno sempre le stesse considerazioni: “Magari avere i conti pubblici in ordine come la Germania, magari guadagnare quanto un tedesco o vivere la sua vita, magari essere come Berlino”. Dopo aver dato un’occhiata agli ultimi dati, sarà bene riformulare un giudizio meno affrettato. O per lo meno un giudizio ...

