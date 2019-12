Musei | arriva “Slidedoor” | una porta in 4k tra Mann e Palazzo Merulana

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) Unavirtuale tra duegrazie alla tecnologia 4k live cam-streaming per immaginare nuove forme di comunicazione: è stato attivato nella sala dell’ Ercole Farnese del Museo Archeologico nazionale di Napoli ille ‘Slidedoor’ che collega ilcona Roma. Da febbraio 2020, entrerà nella rete anche il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. L’idea è stata lanciata da CoopCulture, con il claim ‘Build the unexpected’. “Le connessioni traoggi sono possibili anche grazie alla tecnologia. Connettersi vuol dire far incontrare pubblici spesso diversi, trovare sinergie tra istituzioni, viaggiare anche con la mente, incontrarsi. Tradizionalmente lo si fa attraverso i prestiti, gli scambi scientifici tra studiosi. Ma le opportunità anche virtuali che si schiudono verso un futuro molto ...

paolorm2012 : RT @virginiaraggi: ??MUSEI IN MUSICA 2019 Il 14 dicembre arriva Musei in Musica 2019. Dalle 20 alle 2 di notte si potranno visitare i Muse… - vasco97273 : RT @virginiaraggi: ??MUSEI IN MUSICA 2019 Il 14 dicembre arriva Musei in Musica 2019. Dalle 20 alle 2 di notte si potranno visitare i Muse… - Unpodiqya : @JacopoVeneziani @kat_prima @paoloigna1 @albertopetro2 @MariangelaSant8 @BrindusaB1 @GaiaGaudenzi @LPieceofart… -