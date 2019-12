Mertens | il futuro è ancora un rebus | spunta anche il Borussia Dortmund

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019), ilunilDriesed untutto da scrivere: l’attaccante belga, in dubbio per la prossima giornata per un problema fisicoda valutare, è finito da tempo al centro di parecchie voci di mercato. LEGGI: Panchina Fiorentina: lo scenario dopo l’esonero di Montella Dov’è finito Ciro? La stagione dial Napoli era iniziata alla grande, esattamente come aveva terminato la scorsa, a suon di gol e assist: la doppietta al Salisburgo in Champions League gli aveva permesso di incidere il suo nome nella storia del club, raggiungendo quota 116 gol con la maglia azzurra, superando niente poco di meno che Diego Armando Maradona, una figura che dalle parti di Napoli è ciò che più si avvicina ad essere considerato una divinità. Tutto sembrava indirizzato verso l’ennesima ...

nili987 : @Alvinsupersta11 @scottotweet Che cazzo vuol dire quello che ha dato? Gli saremo sempre riconoscenti, ma mica possi… - news24_napoli : Mertens e il futuro, la rivelazione di Modugno: “Ha una clausola di 10… - SiamoPartenopei : Mertens e il futuro, la rivelazione di Modugno: 'Ha una clausola di 10 milioni, c'è una data' -