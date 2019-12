LIVE Sci alpino | Discesa Val d’Isere 2019 in DIRETTA | troppa neve e gara cancellata!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.27: Niente da fare. La nevicata abbondante in Val d’Isere ha reso impraticabile le atlete della Coppa del Mondo femminile di affrontare lalibera, il cui avvio era stato posticipato alle ore 12.30. La giuria ha deciso, infatti, di cancellare laper le condizioni meteorologiche. CANCELLATA LADELLA VAL GARDENA: LE CAUSE 8.57: Nuovo rinvio per lafemminile di Val d’Isere. Come comunicato dalla FIS, il via è stato rinviato alle ore 12.30. 8.13 Amici di OA Sport, la partenza delladi Val d’Isere è stata spostata alle 11.00. Nella notte è caduta una abbondante nevicata e gli addetti alla pista stanno cercando in tutti i modi di ripulirla. LA START-LIST DELLALe dichiarazioni delle azzurre pre-– Cancellata l’ultima prova di– Goggia e Brignone ...

peppe844 : RT @infoitsport: LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA: si comincia, Dominik Paris sfida i norvegesi - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA: si comincia, Dominik Paris sfida i norvegesi - OA_Sport : LIVE Sci di fondo, Sprint Planica 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca la scossa -