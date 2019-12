Genoa | Criscito | «Inter superiore Thiago Motta? Spero che rimanga»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) La delusione di Domenicodopo la sconfitta delcontro l’allo stadio San Siro di Milano Domenico, capitano del, non ha nascosto la propria delusione per il 4-0 maturato in casa dell’. Ecco le dichiarazioni del rossoblù in zona mista. «Quando manca la prestazione arrivano questi risultati, oggi l’è statain tutto. Quando si affrontano queste squadre e si fanno errori del genere contro giocatori del calibro di Lukaku si pagano cari. Poi siamo andati in svantaggio e lì la testa ha mollato. C’è tempo, ma siamo indietro, quindi c’è da recuperare. Speriamo nel 2020 di fare ottime partite. Futuro? Quando le cose non vanno bene chi paga è sempre l’allenatore. Lui è arrivato, ha portato le sue idee e speriamo possa restare con noi. Ci vuole del tempo, ovvio che anche noi dobbiamo cambiare atteggiamento in campo. ...

