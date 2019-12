Emilia Clarke | Ma più selfie con i fan

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sandra Rondini Costretta da un fan a farsi unmentre era nel bel mezzo di un attacco di panico, l'attrice ha giurato che quello è l'ultimoche si scatta con un ammiratore, da ora in poi firmerà solo autografiha deciso che non concederà mai più unin vita sua ai suoi fan dopo la brutta avventura capitatale di recente quando un fan assillante ha preteso di farsi una foto con lei mentre era nel bel mezzo di un attacco di panico. L’uomo, stando al racconto dell’attrice 33enne, nota per il suo ruolo nel serial tv “Il Trono di Spade” l’avrebbe vista "sconvolta e in cerca d’aria, dato che mi sentivo come soffocare, ma non mi ha lasciata stare finché non ha ottenuto la sua foto e poi è andato via, senza neanche aiutarmi. E io sono rimasta lì da sola, a cercare di calmarmi, come faccio di solito perché purtroppo gli attacchi di panico non sono una ...

