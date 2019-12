Creative Sound Blaster X3 - recensione

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non facciamo un mistero del fatto di comeLabs sia da sempre uno dei nostri produttori preferiti: vuoi per il fatto che si tratta dei padri dell'audio di qualità su PC, vuoi perché i suoi prodotti sono sempre soluzioni molto curate nell'estetica anche quando si tratta di una scheda audio interna, ma soprattutto all'avanguardia dal punto di vista tecnico, ci sono veramente pochi motivi per non apprezzare brand. Recentemente presentata all'IFA di Berlino, ecco una delle nuove soluzioni per il mercato dell'entertainment domestico, ilX3 è un DAC esterno collegabile non solo al PC, ma anche a un qualsiasi smartphone Bluetooth, al Mac, a PS4 e Nintendo Switch. Si tratta di un prodotto pensato per dare a chi dispone di un laptop o un PC dalle limitate capacità audio una valida piattaforma per controllare il suono e inviarlo a dispositivi in grado di gestirlo ...

