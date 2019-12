Brescia, 84enne denuncia moglie e figlia: per 30 anni vittima di abusi (Di sabato 21 dicembre 2019) Lavinia Greci L'uomo alle forze dell'ordine avrebbe raccontato tutte le violenze nei dettagli: dagli spintoni alle botte, fino all'omissione di soccorso. Alle due donne è stato imposto il divieto di avvicinamento Per anni, all'interno delle proprie mura domestiche, avrebbe sopportato soprusi, abusi e diverse forme di violenza. E dopo una vita passata a sopportare, trent'anni dopo ha voluto rompere il muro di silenzio che lo circondava, raccontando a un giudice le vessazioni subite dentro casa. La vittima, però, questa volta sarebbe un uomo di 84 anni e le autrici dei maltrattamenti, stando a quanto riportato dalla procura, la moglie e la figlia, di 81 e 53 anni. È accaduto a Manerbio, in provincia di Brescia. La prima denuncia Secondo quanto riportato da Il Giorno, la vicenda sarebbe emersa già nei mesi scorsi, tra settembre e ottobre, quando l'anziano avrebbe iniziato a ...

