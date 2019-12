Ancona, straniero denuncia aggressione razzista: ma è tutto falso (Di sabato 21 dicembre 2019) Federico Garau Il ragazzo di origini nordafricane aveva raccontato sui social di avere ricevuto insulti razzisti da parte del buttafuori di una discoteca, che lo aveva poi picchiato ed accoltellato. Le indagini della polizia portano alla luce la verità: 22enne denunciato È stato denunciato per avere raccontato il falso il 22enne di origini magrebine, residente ad Osimo (Ancona), che lo scorso novembre aveva dichiarato di essere stato aggredito dal buttafuori di una nota discoteca di Senigallia. Stando alle affermazioni del giovane, prima delle botte il dipendente del locale gli aveva addirittura rivolto degli insulti razzisti. I fatti, secondo la versione del ragazzo, si erano verificati la notte del 9 novembre nello spiazzo antistante la discoteca “Mamamia”. Uscito per riprendersi un momento dalla musica ad alto volume e dal calore dei locali adibiti a piste da ballo, il ...

