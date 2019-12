Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) IStraordinari dell'Ilva hanno firmato degli Heads of Agreement con, sospendendo il contenzioso e ponendo le basi per trovare unpiu' completo entro il mese di gennaio e un nuovo piano industriale per l'acciaieria. L'prevede la partecipazione dello Stato nel capitale a fronte di un rilancio di Taranto con tecnologie innovative a minore impatto ambientale e la tutela dei livelli occupazionali sulla base di accordi che dovranno essere negoziati con i sindacati. Per l'azienda "l'non vincolante" costituisce la base per continuare letive sul piano industriale, incluso un investimento azionario da parte di un ente partecipato dal Governo; previsti investimenti in tecnologia verde da realizzarsi anche attraverso una nuova societa' finanziata da investitori pubblici e privati."Un primo importante passo avanti per la soluzione positiva ...

sole24ore : Ex #Ilva, raggiunto il pre-accordo tra #governo e #ArcelorMittal - 48OreNews : RT @SkyTG24: Ex Ilva, raggiunto accordo di massima tra commissari e ArcelorMittal - ilfogliettone : Accordo ArcelorMittal-commissari, si tratta - -