Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani ha un malore dopo la reazione di Juan (Di venerdì 20 dicembre 2019) Gemma Galgani si sente male dopo la rottura con Juan Luis a Uomini e Donne Over: arriva il dottore E’ finita poco fa l’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 2019. Difatti il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi tornerà su Canale 5 a partire da Martedì 7 Gennaio. E questa puntata è stata davvero complicata per Gemma Galgani, che è stata lasciata da Juan Luis Ciano. Difatti l’uomo, dopo essere stato accusato da Gianni Sperti di usare la dama per fare le serate in giro e ottenere maggiore popolarità, ha deciso di piantare in asso la dama di origini torinesi. Una decisione che ha fatto venire praticamente un malore a Gemma Galgani, tanto da far preoccupare molto l’opinionista Tina Cipollari, la quale ha chiamato immediatamente il medico per visitarla. E una volta che il dottore è arrivato sul posto le ha misurato la pressione, constatando ...

