Una ex modella ha fatto causa al produttore Harvey Weinstein accusandolo di averla

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Kaja Sokola, ex, ha intentato unacivile contro ilcinematografico, accusato di violenze sessuali da decine di donne nel caso che diede inizio al movimento #MeToo, dimolestata sessualmente quando lei era minorenne. I

lpacchin : NEWS #ticino L'ex modella in una causa individuale contro Weinstein - AdamoBolognesi : @sbonaccini Sta zuccona di un'infelice. Ma possibile che vuole governare una Regione e non sa nemmeno come si scriv… - EroticiR : La fighetta sembrava ad una modella? (ma se la tirava davvero meno) #racconti #erotici -