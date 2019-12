Truffa alle case di riposo e agli asili | emesse 16 misure cautelari

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La Procura di Potenza ha scoperto un giro die riciclaggio ai danni didinido, notificate oggi 16. Un’indagine della Procura di Potenza ha portato a scoprire un giro di truffe ai danni dei responsabili dinido edi. Il racket si estendeva per … L'articolodi16è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Viminale : Una chiamata da numero estero ignoto, un solo squillo per indurre a richiamare... Non cadere nella truffa delle… - TgrBasilicata : Truffa ed estorsioni ai danni di case di riposo ed asili nido in tutta Italia.Alle 11 e 30 conferenza stampa in Pr… - alberto_pilotto : RT @Laural21562870: Attenzione alle petizioni truffa..torturano animali anche su commissione per creare petizioni.....tra queste anche #sos… -