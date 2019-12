Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dramma a Torino. Poco prima delle 7, in piazzale Romolo e Remo, nella periferia a nord del capoluogo piemontese, undella linea 4 ha investito una donna che è deceduta sul posto. La vittima dell’incidente è una 77enne, che abitava poco distante. Ildella linea 4 percorreva il corso Giulio Cesare in direzione Porta Palazzo e la donna ha attraversato il corso da via Ivrea. La manovratrice delè stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco in stato di shock. LEGGI ANCHE: Esplosione in un distributore di benzina: muore operaio. La famiglia è stata informata ed è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria il trasporto al civico obitorio del corpo della vittima. Gli agenti del Reparto radiomobile della Polizia municipale stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La linea 4 è stata sostituita da un servizio di ...

infoitinterno : Torino, tram investe e uccide un pedone. - infoitinterno : Torino, tram investe un uomo: morto - infoitinterno : Torino, tram investe un'anziana: morta sul colpo -