Solstizio d’inverno: dal 22 dicembre inizia il periodo più proficuo per i concepimenti e durerà fino a marzo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il 22 dicembre alle 4:19 del mattino “si verificherà il Solstizio, cioè inizierà l’inverno. Non è una stagione negativa per la salute, anzi per la crescita è il periodo più propizio. Inoltre dal Solstizio fino alla fine di marzo scatta una fase ottima per gli aspiranti genitori“. A confermarlo all’AdnKronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta. “La spiegazione – precisa – sta nel fotoperiodo, cioè il rapporto tra la luce del giorno e il buio della notte. Da domenica le giornate iniziano ad allungarsi perciò l’organismo riceverà una quantità maggiore di luce. Se si pensa che il rapporto luce/buio è il più importante sincronizzatore per gli esseri viventi, si capirà dunque quanto sia importante l’aumento delle ore di luce”. Più luce diurna “stimola la funzionalità ...

