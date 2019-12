Sensible World of Soccer 2020 è ora disponibile a titolo gratuito per gentile concessione

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Se siete fan di PESe FIFA 20 o comunque del calcio in tutte le sue forme, allora questa notizia fa al caso vostro. Gli sviluppatori diofvogliono fare un regalo di Natale anticipato offrendo il gioco a.SWOSè un'applicazione Windows corretta e non si tratta di un semplice emulatore. È stato smontato utilizzando la versione DOS di SWOS 96/97, con parti specifiche DOS sostituite (come accesso ai file, gestione della tastiera/joypad ecc.), il tutto assemblato per essere un programma completo. Inoltre sono presenti le due versioni, Amiga e DOS ed in questo modo i giocatori possono scegliere la versione che più aggrada.Il gioco non ha solo il pieno supporto widescreen, ma c'è anche il supporto completo del controller USB nativo, accesso completo ai file audio (nessuna limitazione ai commenti nel gioco o ai canti dei tifosi in qualsiasi ...

Eurogamer_it : Disponibile a titolo gratuito #SensibleWorldOfSoccer2020. - JustNerd_IT : Sensible World of Soccer 2020: scaricatelo ora, gratuitamente - Leggi l'articolo completo su:… - InsertCoinWSite : Sensible World Soccer 2020 è disponibile gratis - -