Scontro tra due navi da crociera: il video impressionante dell’impatto (Di venerdì 20 dicembre 2019) Panico al porto di Cozumel, in Messico, dove una nave ha crociera in manovra ne ha urtata una ormeggiata. Il bilancio parla di danni materiali ma fortunatamente un solo ferito e in modo lieve. Erano le 8,30 locali quando la Carnival Glory, che si stava avvicinando al molo, ha colpito con la poppa la prua della Carnival Legend, già ferma in porto. Nei vari video che girano sui social media si vede la Carnival Glory che impatta sulla Legend. La compagnia ha diramato un comunicato in cui si legge: «Stiamo valutando il danno ma non sono stati riscontrati problemi che incidono sulla navigabilità di entrambe le navi. Abbiamo consigliati agli ospiti di entrambe le imbarcazioni di godersi la giornata a terra a Cozumel». LEGGI ANCHE: Quanto guadagna un capotreno? E un macchinista? Tecnicamente non si è trattata di una collisione ma di un’allisione, cioè lo Scontro tra una nave in ...

