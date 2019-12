Quartieri Spagnoli | scippa un’anziana che cade e si rompe un braccio | arrestato VIDEO

Leggi la notizia su 2anews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La vittima, un’anziana signora dei, era uscita di casa quando è stata aggredita e derubata di 20 euro, riportando la frattura dell’omero e diverse ferite.| Nella mattinata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli … L'articoloun’anziana chee siun) proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

lele_Bertea : RT @RepubblicaTv: Scippo shock ai Quartieri spagnoli: 25enne strattona e fa cadere un'anziana di 79 anni per 20 euro - anteprima24 : ** ###Napoli, scippa e manda in ospedale 'nonnina' per 20 euro (VIDEO) ** - repubblica : RT @RepubblicaTv: Scippo shock ai Quartieri spagnoli: 25enne strattona e fa cadere un'anziana di 79 anni per 20 euro -