Principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilè statoin. Al momento le ragioni non sono state precisate.

_DAGOSPIA_ : IL PRINCIPE FILIPPO E' STATO RICOVERATO IN OSPEDALE, E DA BUCKINGHAM PALACE NON HANNO PRECISATO… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il Principe Filippo, 98 anni, ricoverato in ospedale a Londra - Corriere : Il Principe Filippo, 98 anni, ricoverato in ospedale a Londra -