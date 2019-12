Parla la fonte di Football Leaks | «Mi processano perché il calcio è intoccabile»

Leggi la notizia su espresso.repubblica

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La giustizia portoghese ha «paura di quello che so», dice Rui Pinto, in carcere da nove mesi a Lisbona, dopo che le sue rivelazioni hanno svelato reati e malaffare nel mondo del pallone. Dall'evasione fiscale di Cristiano Ronaldo e Mourinho alle sponsorizzazioni gonfiante del manchester City, gli affari segreti del: Cristiano Ronaldo e Mourinho vanno offshore " Chi è Rui Pinto, l'hacker che ha svelato ied è finito in manette" I big delevadono milioni ma in arresto finisce l'hacker che ne ha svelato i segreti " «Così ho svelato i segreti delcorrotto»"

