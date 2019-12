Non solo archeologia | dal Parco del Colosseo in arrivo olio e miele

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Non: ildele’ anche salute e benessere e il binomio passa nonattraverso la conoscenza e il godimento della bellezza del paesaggio, ma pure per la produzione diretta di prodotti del proprio territorio. Ed e’ con questo obiettivo che ilha portato avanti in questi ultimi mesi dell’anno una serie di progetti volti alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico del colle Palatino con la cultura del km zero. Palatinum: cosi’ si chiama l’extravergine frutto degli olivi che crescono sul colle, condividendo il terreno con la storia piu’ che millenaria del luogo. “Il progetto, esito della collaborazione con Coldiretti Lazio e Op Latium, nasce per valorizzare il ruolo che l’agricoltura ebbe nell’antichita’ e che fu alla base della ricchezza materiale ed etica dei ...

matteorenzi : Chi ama la politica deve leggere questo discorso di Tony Blair. Gli hanno dato la colpa di tutto ma è il più lucido… - juventusfc : Un solo numero: 647. @GianluigiBuffon ha appena raggiunto Paolo Maldini in vetta alla classifica delle presenze in… - myrtamerlino : Se ti muore un figlio ma sei 'negra' non hai nemmeno diritto di piangere, tanto 'ne sfornerai altri'. Fate solo schifo. #Sondrio -