Ndrangheta in Piemonte, spunta un contatto tra il boss e deputati di Forza Italia – Esclusiva (Di venerdì 20 dicembre 2019) Non solo l’assessore regionale (per la verità ormai ex) ed ex parlamentare Roberto Rosso. Ad avere a che fare con la “locale” della ndrina Bonavota piazzata a Carmagnola – dunque non distante da Torino – potrebbero essere stati anche altri esponenti politici e di peso nazionale che ancora siedono in parlamento. Nelle carte dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi dalla Guardia di finanza su richiesta della procura di Torino, emerge un passaggio che rischia di terremotare ulteriormente il centrodestra dopo l’arresto di Roberto Rosso (assessore della giunta Cirio che, però, già oggi ha rassegnato le dimissioni). Ad avere un contatto con Onofrio Garcea, rappresentante locale della Ndrangheta e più volte condannato sebbene mai con sentenza definitiva, sarebbero anche “quattro o cinque parlamentari di Forza Italia” che nelle carte vengono identificati come “Napoli e ...

Leggi la notizia su open.online

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ndrangheta Piemonte