Marietta Giordano si iscrive al Pd | “Uno sforzo di unità per contrastare le destre”

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Anchesi tessera con il PD. L’ingresso della consigliera comunale nel partito di via Tagliamento segue quello di Luca Cipriano e del gruppo di attivisti ed ex candidati che lo stesso Cipriano aveva messo insieme nel corso delle ultime amministrative. L’architetto, già assessore all’urbanistica nel 2015 con un’amministrazione a trazione PD ed eletta in consiglio nelle ultime due tornate elettorali al fianco di Cipriano, con questa scelta si dice “certa di poter continuare a seguire un percorso politico all’interno dell’unico Partito nel quale posso riconoscere e ritrovare i principi e i valori in cui credo. Non è il tempo dei personalismi, ma occorre rafforzare l’unico grande partito italiano che puòl’avanzata della Lega e delle destre. Adesso lavoriamo tutti all’del PD“. Una decisione, quella ...

