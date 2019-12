Maltempo Piemonte, allagamenti nel Novarese: esondati rii Grua e Sizzone (Di venerdì 20 dicembre 2019) La protezione civile del Piemonte segnala che nel Novarese sono esondati diversi rii minori, tra cui il Grua e il Sizzone, e si sono registrati allagamenti in alcune aree nei Comuni di Gozzano, Bolzano Novarese e Fontaneto d’Agogna. In attivita’ sul luogo circa 25 operatori Aib e diversi mezzi. Da oggi si registrano piogge diffuse in tutto il Piemonte. La protezione civile del Piemonte segnala che nel Novarese sono esondati diversi rii minori, tra cui il Grua e il Sizzone, e si sono registrati allagamenti in alcune aree nei Comuni di Gozzano, Bolzano Novarese e Fontaneto d’Agogna.L'articolo Maltempo Piemonte, allagamenti nel Novarese: esondati rii Grua e Sizzone Meteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

