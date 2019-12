La madre di Nadia Toffa | È in un posto segreto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Margherita Rebuffoni spiega: "Per dare pace a mia figlia, l'ho nascosta in un luogo. Ma per me è ancora vivissima, la sento vicina" "? L'ho nascosta in un". A rivelarlo è stata Margherita Rebuffoni, la mamma di, la "iena" scomparsa lo scorso 13 agosto all'età di 40 anni, a causa di un tumore. In un'intervista a Repubblica, la mamma diha spiegato che, durante i giorni di Halloween, "abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani". Ma laaveva voluto "darle la pace", nascondendola in un "", lontano da occhi indiscreti. Intanto, per ricodare l'inviata delle Iene, verrà affissa un'altra targa, nel nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica, dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.aveva già ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto e ora, arriva in sua ...

