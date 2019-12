Conferenza stampa Conte: «Genoa? Gara più importante dell’anno» (Di venerdì 20 dicembre 2019) Conferenza stampa Conte, l’allenatore dell’Inter presenta con le sue parole la partita di domani alle 18.00 contro il Genoa Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la partita, in programma domani alle 18.00, contro il Genoa. Queste le parole del tecnico: Genoa – «E’ la più importante dell’anno. Stiamo affrontando nel modo giusto i nostri problemi, i calciatori hanno capito che serviva alzare i giri del motore. Conosciamo il suo valore. Serviranno testa, gambe e cuore. Dovremo essere perfetti per portare a casa la vittoria». EMERGENZA – «Le squalifiche di Brozovic e Lautaro ci mettono in emergenza ancora di più. Dovremo essere forti e chiudere l’anno nel migliore dei modi. Sarebbe un segnale importante per l’ambiente. Ero molto preoccupato un po’ di tempo fa». PERCORSO – ...

Leggi la notizia su calcionews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conferenza stampa