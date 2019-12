Come risolvere il “problema dei tre corpi” di Newton?

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) (immagine: Getty Images) “Date la posizione, la massa e la velocità di tre corpi soggetti all’influsso della reciproca attrazione gravitazionale, il candidato calcoli il moto futuro del sistema”. Semplice? Neanche per idea, soprattutto se i tre corpi hanno dimensioni simili e distanze comparabili. Non per niente si tratta dell’enunciato del problema dei tre corpi, un rompicapo che da oltre 300 anni – da quando Isaacformulò le leggi della dinamica – dà del filo da torcere a matematici e astronomi. Perché una soluzione esplicita a quello che è un sistema caotico non c’è: diventa impossibile seguire il moto dei corpi usando la normale matematica. Ora però un team internazionale propone dalle pagine di Nature un nuovo approccio. Il problema dei tre corpi e la stabilità del Sistema solare Le leggi del moto didescrivono la relazione tra un corpo ...

