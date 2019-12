Al Bano | Romina Power lo smentisce | Io a Sanremo 2020? Non so se ci sarò | lui

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una quasi smentita quella dinei confronti di Al. Il cantante, giorni fa, ha ammesso che lui e l'ex compagna sarebbero stati ospiti d'onore a. Evidentemente però non aveva fatto i conti conche invece ha preferito andare cauta sull'argomento: "Al momento non ril

flamanc24 : RT @occhibagnati: La cosa positiva del fatto che Al Bano e Romina sono i superospiti è che almeno non saranno i concorrenti e non ce li dov… - flamanc24 : RT @IlPaoloGiordano: Jovanotti no, Al Bano e Romina sì tra i super ospiti. E in gara Levante, Elodie, Masini, Gabbani, Pelù, Vibrazioni e a… - CorriereQ : Sanremo, Romina Power: “Io e Al Bano ospiti d’onore? Ancora non so se ci sarò” -