Agricoltura | ambiente e salute | revocato l’uso di clorpirifos e clorpirifos-metile | “sono

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in considerazione del ruolo svolto ad oggi dai pesticidi, attraverso una nota, ritiene opportuno diffondere la notizia “che i rappresentanti degli Stati membri dell’Unione Europea in seno allo SCOPAFF (Standing committee on plants, animals, food and feed), ne hanno recentemente (6 dicembre 2019) votato la revoca dell’autorizzazione dal mercato UE, in quanto ritenuti neurotossici. Dal gennaio 2020, sarà bene prestare la massima attenzione al fatto che non sarà più possibile impiegare questi due principi attivi (p.a.) per tutte le colture per le quali erano autorizzati. La decisione dell’organismo europeo scaturisce dalle evidenze clinico-scientifiche inerenti alla tossicità dei due p.a. nei confronti dei mammiferi. I residui di questi due insetticidi, ...

