Wind Tre e ZTE celebrano la conclusione della Super Rete 4 5G con 20 000 siti di

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La realizzazione dalla4.5G diTre avviata dopo la fusione tra i due operatori si è conclusa con un evento celebrativo a Milano in cui l'operatore congiunto ha sottolineato l’importante contributo fornito da ZTE che ha consolidato l’opera infrastrutturale dell’operatore unico con circa 20.000di trasmissione in tecnologia 5G-ready presenti in modo capillare nel territorio italiano. L'articoloTre e ZTEla4.5G con 20.000di trasmissione in Italia proviene da TuttoAndroid.

