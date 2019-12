Tripoli non si fida dell’Italia | ecco tutti i problemi per Di Maio

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 19 dicembre 2019)non si. Dopo la visita di martedì di Luigi Dinel Paese nordafricano, dalla capitale libica sono emerse molte indiscrezioni circa una certa freddezza nell’accogliere le proposte italiane fatte recapitare dal ministro degli Esteri. Il ritorno di Roma sulla scena libica non è malvisto dal governo con sede a, anzi gli incontri di martedì vengono descritti come cordiali e “costruttivi”. Tuttavia, si ha una certa diffidenza nell’accettare ancora altri colloqui in cui peraltro Khalifa Haftar verrebbe visto come interlocutore. Il perché della freddezza diLa volontà del governo italiano è chiara: ci si è resi conto, e lo ha ammesso anche Luigi Dinella conferenza stampa tenuta a Ciampino di rientro dalla Libia, che si è perso molto tempo. Ora dunque occorre recuperare. L’Italia peraltro, potrebbe essere il Paese in grado di ...

