Terremoto in Serie C | deferito un club | rischio ribaltoni in classifica | due squadre nei

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Clamoroso nuovo caso di calcioscommesse che riguarda il campionatoC, la terzasi è fermata e non giocherà nel prossimo weekend con lo sciopero deciso dal presidente Ghirelli per la questione della defiscalizzazione. Il campionato entra sempre più nel vivo, emozioni nel Girone C con una squadra che sta dominando in lungo ed il largo, la Reggina. Ilcalabrese guida lacon ampio margine, sono infatti dieci i punti di vantaggio sulla seconda, la squadra di Mimmo Toscano è reduce da undici vittorie consecutive, è ancora imbattuta in campionato ed in casa ha sempre vinto. Nel frattempo si continua a parlare di calcioscommesse ed emergono nuovi clamorosi dettagli che potrebbero portare ad incredibilinella stagione in corso, lapotrebbe essere stravolta con pesanti penalizzazioni pronte a cambiare volto al campionato.C, la ...

RaiNews : Una serie di scosse di #terremoto sono state registrate questa mattina nel Beneventano. L'epicentro è stato localiz… - gio_pasto : RT @Miti_Vigliero: Una serie di scosse di terremoto scuote il Beneventano. Chiuse scuole e uffici pubblici - infoitinterno : Serie di scosse di terremoto nel Beneventano, scuole chiuse -