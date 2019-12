Sono «Guerre stellari» ma sembrano «Avengers»

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Pedro Armocida Un film pieno di addii in un mondo allo sfascio E la Disney «cita» spesso l'universo Marvel... In rete è tutto un fiorire di articoli che consigliano in quale ordine guardare i film di Star Wars oppure che cercano di fare un sunto ardito per ricordare «dove eravamo rimasti». Tutto pur di intercettare il grandissimo interesse che si viene sempre a creare intorno all'arrivo di un nuovo capitolo della saga ideata da George Lucas nel 1977. Figuriamoci ora che è arrivato nelle sale di mezzo mondo (in Italia da ieri su 800 schermi, negli Stati Uniti da domani) quello che la Disney ha annunciato come l'episodio conclusivo, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, diretto da J.J. Abrams, autore anche del penultimo Star Wars - Il risveglio della Forza (l'ultimo era Star Wars - Gli ultimi Jedi di Rian Johnson). Per capirci, abbiamo citato solo gli ultimi tre film ma l'intera ...

