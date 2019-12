Persone disabili nell’Ue | Adinolfi M5S | “Rivedere le normative in materia”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Dei 100 milioni diin Europa, una persona su due è disoccupata, 2 su tre non hanno completato l’istruzione terziaria o equivalente e sempre circa 2 su 3 sono a rischio povertà. E’ necessario, quindi, un riesame completo, di tutte lee le politiche dell’Unione Europea per garantire la piena armonizzazione con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dellecontà”. A dirlo è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Isabella, accendendo i riflettori su quali sono le opportunità e le prospettive di vita per lecontà che vivono nei Paesi dell’Unione Europea. “Di parole ne spendiamo tantissime, ma poi nei fatti cosa siamo disposti ad investire per cambiare la situazione? – ha ribadito nel suo intervento durante l’ultima Plenaria del 2019 – Ve lo chiedo perché ...

