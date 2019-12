Ora Puigdemont può entrare al Parlamento Ue

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La questione scoppia in mattinata ed è un inedito nella storia deleuropeo e dei rapporti tra Bruxelles e uno Stato membro, in questo caso la Spagna, impantanata nelle rivendicazioni indipendentiste dei catalani. La Corte di giustizia europea di Lussemburgo accoglie il ricorso del leader catalano Oriol Junqueras, detenuto in Spagna ma eletto europarlamentare a maggio: dovrebbe essere liberato in modo che possa prendere possesso del suo seggio ine godere dell’immunità parlamentare europea. Dunque, ora anche Carles, riparato in Belgio per sfuggire all’arresto, potrebbe bussare alla porta deleuropeo: gli verrebbe aperto, si apprende all’Eurocamera riunita in plenaria.“Una persona eletta aleuropeo acquisisce lo status di membro di quella istituzione nel momento della proclamazione ufficiale dei ...

