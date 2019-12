Oakley in Alta Badia per la coppa del mondo di sci alpino (Di giovedì 19 dicembre 2019) Per il secondo anno consecutivo Oakley sarà sponsor della tappa di Alta Badia della coppa del mondo di sci alpino 2019/20 che vedrà gli atleti gareggiare sul palcoscenico della Gran Risa, cuore delle Dolomiti. Gli amanti dello sport di tutto il mondo avranno l’opportunità di seguire le stelle dello sci per quello che si preannuncia un week end ad alto tasso di adrenalina: il 22 dicembre lo slalom gigante maschile, con la prima manche alle 10 e la seconda alle 14, e il giorno dopo lo slalom gigante parallelo che vedrà le qualifiche alle 15 e le finali alle 18:15 sulla Gran Risa illuminata. Di grande impatto sarà anche l’esibizione delle Frecce Tricolori prevista per domenica. Il brand targato Luxottica è da 30 anni leader nel mondo degli sport invernali: «Le maschere dotate della tecnologia lenti PrizmTM Snow di Oakley si basano su una ...

