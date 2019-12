MUÑECAS NEGRAS: bambole nere contro il razzismo e per l'emancipazione femminile in Repubblica Dominicana (Di giovedì 19 dicembre 2019) “Mi piace realizzare queste bambole perché mi assomigliano: sono nere, ricce e anche un po' in carne, proprio come me! Mi fa anche riflettere su quello che sono davvero, mi fa pensare che non è giusto costringere le bambine a giocare con bambole in cui non possono identificarsi, perché le bambole che vendono in giro sono sempre bianche, magre e con i capelli biondi…ma qui non ci sono persone così!” Queste parole di Bileysi, una giovane dominicana di origini haitiane, riassumono alla perfezione (...) - Tribuna Libera / razzismo, Repubblica Dominicana, Haiti, Femminismo, emancipazione, bambole, afro-americani

