MIUI 11 Icon Pack applica il look di Xiaomi al vostro smartphone con oltre 4000 icone (Di giovedì 19 dicembre 2019) MIUI 11 Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di Icone ispirato all'interfaccia MIUI 11 di Xiaomi. L'Icon Pack include oltre 4.000 Icone in alta qualità con numerose Icone alternative e 36 sfondi in qualità HD e 4K disponibili nel cloud. L'articolo MIUI 11 Icon Pack applica il look di Xiaomi al vostro smartphone con oltre 4000 Icone proviene da TuttoAndroid.

