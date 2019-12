Infarto | quando il cuore è silente | i sintomi che in molti sottovalutano

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’inverno, il freddo, l’arrivo delle festività Natalizie con le conseguenti cene e pranzi abbondati non fanno certo bene a chi soffre di patologie cardiache. Se infatti il tepore del camino e il calore della famiglia temprano lo spirito, tuttavia le basse temperature e l’elevata umidità, unite agli eccessi alimentari possono rappresentare una condizione di pericolo che potrebbe provocare un aumento degli infarti. L’rappresenta una delle patologie cardiache più note: esso si manifesta non solo attraverso i classicinoti, come il dolore al petto, alla spalla, al braccio sinistro, ma anche consilenti della quale spesso è più complicato accorgersi ma che possono essere altrettanto pericolosi per salute. “pensiamo a un attacco di, – spiega il professor Giulio Stefanini, cardiologo di Humanitas, attraverso il loro ...

plucaf : RT @sangesnicola: Nina la donna che ha assistito alla scena:Sua madre con uno strappo è sfuggita alla vigilanza dei contadini ed è corsa,pa… - AnnaNegrotti : RT @sangesnicola: Nina la donna che ha assistito alla scena:Sua madre con uno strappo è sfuggita alla vigilanza dei contadini ed è corsa,pa… - 2piedi : @sergio_iezzi @RRobitt2011 Diventano tutti esperti quando gli viene un infarto o un cancro. Dai tempo al tempo ! -