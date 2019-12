Facebook | spunta un avviso per chi visita i gruppi “no vax” | «Consulta l’Organizzazione

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Continua il braccio di ferro trae ino vax. Dopo che la piattaforma aveva deciso di limitare la visibilità dei, ora a chi cerca di raccogliere informazioni sui vaccini nei cosiddettino vax, o free vax,propone un re-indirizzamento alla pagina dell’Organizzazione mondiale della sanità. «Cerchi informazioni sui vaccini? Quando si tratta di salute, tutti desideriamo informazioni affidabili e aggiornate. Scopri perché l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia i vaccini per ostacolare molte malattie». Recita così l’del social network di Mark Zuckerberg. Se provate a digitare «no vax» nella sezione cerca, apparirà automaticamente il messaggio sopra, invitandovi a verificare le informazioni sui vaccini attraverso l’Oms. Un plauso aItalia, che senza operare alcuna censura, ricorda a chi ...

