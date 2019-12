Emily Blunt esagerata | una pin-up in intimo rosso FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La bellissimanon stupisce solo per la sua bellezza, ma anche per le doti attoriali che l’hanno portata a vincere un Golden Globe. Ci è piaciuta immensamente nei panni di, la prima assistente di Miranda ne “Il Diavolo Veste Prada“. Oggi la vediamo in una posa super sexy, da pin-up… stupenda!, bellissima pin-up Se a convincere non bastassero le gambe lunghe, il fisico statuario e lo sguardo sexy, si può ammirare un lato b da fare invidia. In questo scatto postato dalla star hollywoodiana su Instagram la vediamo ine in una posa decisamente provocante… complimenti,! L'articolo: una pin-up inproviene da Velvet Gossip.

