Decreto Scuola | via libera del Senato con il voto di fiducia | è legge In arrivo concorso

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Approvato in via definitiva il: con 160 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, ildà il viaal provvedimento con ildichiesto dal Governo. Il, approvato in prima lettura dalla Camera il 3 dicembre scorso, prevede norme per il reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. “Un impegno mantenuto nei confronti di chi lavora in scuole, atenei e enti di ricerca” scrive su Twitter la vice ministra all’Istruzione, Anna Ascani.“Arrivano le prime risposte, nuovi concorsi e misure prese con responsabilità per migliorare la qualità del sistema di istruzione e formazione. Un risultato importante”. Secondo il sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca Lucia Azzolina questo è “un inizio, non un punto d’. Ora dobbiamo costruire una visione ...

