Traoré apre e Caputo chiude, Sassuolo corsaro a Brescia: le pagelle (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il Sassuolo è tornato alla vittoria. Lo ha fatto sbancando il Rigamonti di Brescia per 2-0 e salendo a 19 punti in classifica. La sblocca Traorè al 25′ con una conclusione nata da una grande idea di Berardi, raddoppia Caputo nella ripresa (71′): su cross di Rogerio stop in area e grande girata dell’attaccante che batte Alfonso. Il Brescia, dopo il primo gol, ha cercato una reazione trovando solo un colpo di testa di Torregrossa. Nella ripresa, a parte una conclusione di Balotelli su angolo di Tonali, nulla più. I lombardi si spengono definitivamente dopo aver subito la seconda rete. Di seguito, tabellino e pagelle. Brescia (4-3-1-2): Alfonso 6; Sabelli 5.5, Cistana 5.5, Chancellor 5.5, Mateju 6; Romulo 6, Tonali 5.5, Bisoli 6.5; Spalek 5.5 (20′ st Ndoj 5.5); Torregrossa 5.5 (27′ st Donnarumma 6), Balotelli 6 (33′ st Matri sv). Sassuolo ...

