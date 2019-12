Ti ricordi… di Antonio Cassano che 20 anni fa ha battuto l’Inter ed è diventato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’aggancio di tacco, il tocco leggero a bersi Laurent Blanc e Christian Panucci e il pallone depositato alle spalle di Fabrizio Ferron davanti agli occhi di Roberto Baggio. Sono passati vent’da quel gol che spinse l’Italia a sognare di aver scovato un nuovo fuoriclasse. Se poida Bari Vecchia lo sia stato davvero, un fuoriclasse, sarà per sempre oggetto di discussioni, infinite e senza risposta. Resta certa l’origine del brillio della stella di: 18 dicembre 1999, quando al San Nicola di Bari si presenta l’ambiziosa Inter di Marcello Lippi. Per costruirla e accontentare il tecnico che avrebbe dovuto riportare gli scudetti e le vittorie nella Milano nerazzurra, Moratti al solito non aveva badato a spese. Quasi 200 miliardi di lire investiti in estate per i cartellini di Vieri, Peruzzi, Jugovic, Panucci, Georgatos, Di Biagio, ...

