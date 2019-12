Sydney-Hobart 2019: date, programma e orari. La guida completa (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Come ogni anno, archiviata la stagione agonistica della vela olimpica, si sta avvicinando l’atteso appuntamento di Santo Stefano con la Sydney-Hobart 2019, tradizionale regata velica oceanica giunta alla 75^ edizione. Al momento sono addirittura 157 le imbarcazioni iscritte alla manifestazione che si daranno battaglia lungo un percorso di 628 miglia nautiche con partenza dal porto di Sydney e arrivo nella città portuale di Hobart, collocata a sud-est dello stato insulare della Tasmania. Non sarà al via nessuna barca italiana, ma il Bel Paese sarà rappresentato anche quest’anno dal velista ligure Marco Carpinello a bordo di Alive, la scorsa edizione quinta sul traguardo e vincitrice overall. La regata comincerà mercoledì 26 dicembre alle ore 13.00 australiane (le 3 di notte in Italia) e le prime imbarcazioni dovrebbero giungere all’arrivo nella giornata di giovedì 27 ...

