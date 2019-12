Star Wars Jedi | Fallen Order | l' attore della trilogia John Boyega alle prese con il gioco

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Microsoft ha portato in studio l'amatosequel di Guerre Stellari, per fargli provare il nuovo capitolo sviluppato da Respawn,è un grande videogiocatore, ma dato che è stato occupato di recente, non ha avuto il tempo di giocare a qualcosa di nuovo. Nel video menziona che recentemente ha provatoBattlefront 2 per vedere se le nuove skin di Rise of Skywalker sono state aggiornate. Ora però è riuscito a mettere mano su.Nel filmatodiscute con inti dei film disua passione per i videogiochi. Senza dubbio, l'si è divertito moltissimo ad impersonare virtualmente Cal Kestis e la sua eccitazione è palpabile. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al filmato.Leggi altro...

StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - antaranews : Princess Leia pegang peran kunci di penutup saga Skywalker ini. #StarWarsRiseofSkywalker #PrincessLeia - BetterCallCris : @supersonick_ Rogue One secondo me il miglior Star Wars degli anni 2000 -