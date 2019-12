Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’è stataal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite per idi migranti in. Ad avviare l’azione formale è stato il Global Legal Action Network (Glan), organizzazione di avvocati, accademici e giornalisti investigativi, per conto di un sud-sudanese che era stato riportato con la forza, insieme ad altri migranti, in un porto libico dopo essere stato salvato da un mercantile nel Mediterraneo. Si tratta di una prima assoluta, fa sapere in una nota il Glan.Il Comitato per i diritti umani dell’Onu, composto da 18 esperti e che riferisce all’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, può tuttavia esprimere solo opinioni non vincolanti per gli Stati.

8settembre74 : RT @HuffPostItalia: Respingimenti in Libia, Italia denunciata all'Onu - salt4110 : RT @TwittGiorgio: Respingimenti in Libia, Italia denunciata all'Onu ....E LA GERMANIA???? MA MI FACCIA IL PIACERE ANTIITALIANO DEL PIFFEO!… - TwittGiorgio : Respingimenti in Libia, Italia denunciata all'Onu ....E LA GERMANIA???? MA MI FACCIA IL PIACERE ANTIITALIANO DEL PI… -