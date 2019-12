Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoin unain Corso Margherita a. Il fatto è successo intorno alle ore 18 circa di questa sera, quando due, armati di pistola hanno fatto irruzione incappucciati all’interno della, dandosi poi. Sul posto i Carabinieri di Pietrelcina per i primi rilievi. In aggiornamento L'articoloin unasiproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Pago Veiano, #Rapina a mano armata in una #Farmacia: ladri si danno alla fuga ** - luxrocks : Ecco un articolo che a distanza di una settimana dall’evento già ne parla in maniera encomiastica. Spero di non del… -