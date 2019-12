La cena di Natale in lattina | la Christmas Tinner per i più pigri

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ladiè un evento che tutti aspettano, dai più grandi ai più piccoli. É uno dei pochi momenti in cui tutta la famiglia si riunisce e tutti sono indaffarati nella preparazione del pasto: nonni, zii, genitori e figli tutti insieme amano vivere questa festività. Soprattutto in Italia, mettersi a tavola con la famiglia è una delle peculiarità del. Ma come possono i piùaffrontare tutto ciò? Semplice: Game, un’azienda inglese, ha messo in vendita la, unacon dentro colazione, pranzo ediL’idea è nata da GAME, una azienda inglese molto popolare, una catena di negozi di videogiochi. L’idea è stata partorita per fare in modo che i giocatori potessero continuare a giocare il più a lungo possibile anche durante le festività natalizie, senza doversi fermare a cucinare. La scatola di GAME torna anche per questo ...

juventusfc : La Juve a cena per festeggiare il Natale ?????? - Inter : ?? | MAGIC Tutte le foto della magica serata nerazzurra ?? - sscnapoli : ??La cena di Natale della SSC Napoli, le parole dei protagonisti ???? -